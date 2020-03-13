Camilerde koronavirüs önlemi - Son Dakika

MERSİN'in Akdeniz ilçesindeki ibadethanelerde koronavirüse karşı dezenfekte çalışması başlatıldı.

Akdeniz Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçede bulunan ibadethanelerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Mobil İbadethane Temizlik ekibi, ilçe sınırlarında bulunan camilerde, Kur'an kursları ve mescitlerde özel olarak donatılmış son teknoloji araç yardımıyla dezenfekte ve hijyen çalışmalarını sürdürüyor.