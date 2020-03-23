Camilerde koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi - Son Dakika
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Camilerde koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi

6 saat önce

Karabük, Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Bartın ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.

Camilerde koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi, System.String[]

Karabük, Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Bartın ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" çağrısı üzerine, Karabük, Kocaeli, Bolu, Düzce, Sakarya, Bartın ve Zonguldak'taki bütün camilerde yatsı ezanı sonrasında dua edildi.

Ezanın ardından camilerin ses sisteminden dışarıya aktarılan duada, virüsün son bulması temennisinde bulunuldu.

Duada, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah, devletimizi ve milletimizi her türlü felaketlerden korusun, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun. Amin." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Düzce'de bazı vatandaşlar, balkon ve pencerelerinden ellerini semaya açarak duaya "amin" dedi.

Kocaeli'de yaşayan Muhammet Emin Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer yetkililer tarafından koronavrüse karşı alınan erken önlemler sayesinde Türkiye'nin Avrupa ülkelerine göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

Okunan duaya eşlik ettiklerini dile getiren Dağ, "İnşallah bu virüsten tez zamanda kurtuluruz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu virüsten kurtulmak için Allah'a ellerimizi açtık, dua ediyoruz." diye konuştu.

Koronavirüs, Zonguldak, Kocaeli, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:54 Kaynak: AA

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