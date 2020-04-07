Camilerde "koronavirüs sessizliği"
6 saat önce
Antalya Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nin drone ile çekilen görüntüleri Muratpaşa Camisi dışından detaylar ANTALYA - Antalya'daki Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nin, Berat Kandili'nde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş...
Antalya Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nin drone ile çekilen görüntüleri
Muratpaşa Camisi dışından detaylar ANTALYA - Antalya'daki Çelebi Sultan Mehmed Camisi'nin, Berat Kandili'nde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulmasıyla boş olduğu görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:51 Kaynak: AA
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