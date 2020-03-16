Camilerde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı kararın ardından camilerden anons yapıldı.

Yapılan anonsta, Diyanet İşleri Başkanlığının talimatı doğrultusunda şu an itibariyle camilerde cuma namazı da dahil olmak üzere, cemaatle namaz ibadetine ikinci bir emre kadar ara verildiği belirtildi.

Anonsta, "Bu süre içerisinde camilerimiz açık bulanacak ve görevlilerimiz görevi başında olacaklardır. Virüsün yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini aza indirmek için vatandaşlarımızın namazlarını evde kılmaları konusunda hassas davranmaları önem arz etmektedir." denildi.

Öte yandan Nur Camisinde akşam ezanın ardından camiye gelen bazı vatandaşlar namazlarını kendileri kılarak ayrıldı.