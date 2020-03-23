Camilerde koronavirüsün son bulması için dua edildi - Son Dakika
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Camilerde koronavirüsün son bulması için dua edildi

27 dakika önce

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs salgının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası dua edildi.

Camilerde koronavirüsün son bulması için dua edildi, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, koronavirüs salgının bir an önce son bulması için yatsı ezanı sonrası dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın koronavirüs salgının son bulması ve hastaların şifaya kavuşması için yayınlandığı genelge doğrultusunda İslahiye'de 91 camide yatsı ezanı sonrası dua edildi. İlçe merkezindeki tarihi Dervişiye Camiinde yapılan duada şöyle denildi: "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun."


Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:16 Kaynak: DHA

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