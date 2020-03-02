Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

Camilerde Mehmetçik için dua edildi
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Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Kırıkkale'deki bütün camilerde sabah namazında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:07 Kaynak: AA
Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Kırıkkale'deki bütün camilerde sabah namazında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
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