Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

Suriye 'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib 'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Kırıkkale 'deki bütün camilerde sabah namazında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bu sabah, tüm camilerde Mehmetçik için fetih suresi okundu