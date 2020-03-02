Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

Camilerde Mehmetçik için dua edildi

14 dakika önce

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Kırıkkale'deki bütün camilerde sabah namazında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'te başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Kırıkkale'deki bütün camilerde sabah namazında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Kırıkkale, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:07 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidimiz Emre Baysal'ın babası, oğlunun Sancaktepe'deki mezarının başından ayrılmıyor
Taksicilerin mülteci fırsatçılığı! Aldıkları para dudak uçuklattı Bu sabah, tüm camilerde Mehmetçik için fetih suresi okundu Libya'da Hafter milislerinin roketli saldırısında 10 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
07:37 Fatma ve Erman Survivor'dan diskalifiye edildi
01:42 Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya aşkı belgelendi
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 08:22:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]