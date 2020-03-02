Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika
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Camilerde Mehmetçik için dua edildi

6 saat önce

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

Adana, Hatay, Mersin ve Osmaniye'de Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için camilerde dua edildi.

Adana'da, Sabancı Merkez Camisi'ne sabah namazı için gelenler, sabah namazı öncesi, operasyonlarda şehit olanlar için dualar etti.

Ardından Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlerin zafer kazanması için dua eden müminler, Fetih suresine "amin" diyerek Mehmetçiğe destek oldu.

Osmaniye

Osmaniye'de sabah namazı için tarihi Envar-ül Hamid Camisi'ne gelen cemaat, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Cami imamının okuduğu Fetih suresine eşlik eden müminler, Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerler için dua etti.

Mersin

Mersin'de Muğdat Camisi'ne sabah namazı için gelenler Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçik için Kur'an-ı Kerim okudu.

Harekatın zaferle sonuçlanması için dualar edildi.

Hatay

Hatay'da Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için tüm camilerde dualar okundu.

Sabah namazını müteakip Fetih suresi okunarak Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçik ve tüm şehitler için dualar edildi.

Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:15 Kaynak: AA
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