Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

Camilerde Mehmetçik için dua edildi

6 saat önce

Bahar Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunması Mehmetçik'e dualar edilmesi AĞRI - Türkiye'nin Esed rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ağrı'daki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Bahar Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunması

Mehmetçik'e dualar edilmesi

AĞRI - Türkiye'nin Esed rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ağrı'daki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Fetih Suresi, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:00 Kaynak: AA
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