Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

AĞRI - Türkiye 'nin Esed rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ağrı 'daki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Mehmetçik'e dualar edilmesi

Bahar Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunması

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