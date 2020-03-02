Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

Camilerde Mehmetçik için dua edildi
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Bahar Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunması Mehmetçik'e dualar edilmesi AĞRI - Türkiye'nin Esed rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ağrı'daki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu, dualar edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 09:00 Kaynak: AA
Bahar Harekatı'na katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okunması
Mehmetçik'e dualar edilmesi
AĞRI - Türkiye'nin Esed rejimine yönelik başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Ağrı'daki tüm camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu, dualar edildi.
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