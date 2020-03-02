Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

Çapanoğlu Büyük Camisi'nden görüntü
Çapanoğlu Büyük Camisinde Kur'an-ı Kerim okunması
Dua edilmesi
Cemaatten görüntü
YOZGAT - Çapanoğlu Büyük Camisi'nde sabah namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu.
Kur'anı Kerimin ardından Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etti.
Eroğlu, "Mehmetçiğimiz Suriye'de mücadele ederken bizlerde onlara dualarımızla destek olmalıyız. Kur'anı Kerim okumalıyız özellikle Fetih suresini okuyalım." dedi.