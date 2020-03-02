Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika

Kur'anı Kerimin ardından Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu , Suriye 'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etti.

Dua edilmesi

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