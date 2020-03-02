Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika
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Camilerde Mehmetçik için dua edildi

6 saat önce

Çapanoğlu Büyük Camisi'nden görüntü Çapanoğlu Büyük Camisinde Kur'an-ı Kerim okunması Dua edilmesi Cemaatten görüntü YOZGAT - Çapanoğlu Büyük Camisi'nde sabah namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu.

Çapanoğlu Büyük Camisi'nden görüntü

Çapanoğlu Büyük Camisinde Kur'an-ı Kerim okunması

Dua edilmesi

Cemaatten görüntü

YOZGAT - Çapanoğlu Büyük Camisi'nde sabah namazı öncesi Kur'anı Kerim okundu.

Kur'anı Kerimin ardından Yozgat Müftü Vekili Süleyman Eroğlu, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin mücadelesinin zaferle sonuçlanması için dua etti.

Eroğlu, "Mehmetçiğimiz Suriye'de mücadele ederken bizlerde onlara dualarımızla destek olmalıyız. Kur'anı Kerim okumalıyız özellikle Fetih suresini okuyalım." dedi.

Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Suriye, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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