Camilerde Mehmetçik için dua edildi - Son Dakika
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Camilerde Mehmetçik için dua edildi

6 saat önce

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Antalya ve Burdur'daki camilerde sabah namazında dua edildi.

Suriye'ye barış ve huzuru getirmek amacıyla İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev alan Mehmetçik için Antalya ve Burdur'daki camilerde sabah namazında dua edildi.

Antalya'da Vali Münir Karaloğlu ile çok sayıda vatandaş, sabah namazında Muratpaşa Camisi'nde bir araya geldi. Namazın ardından Fetih suresinden ayetler okundu ve Mehmetçik için dua etti.

Daha sonra Karaloğlu, halka ikramda bulundu.

Burdur'da da sabah namazında tarihi Ulu Cami'de buluşan çok sayıda kişi, okunan Fetih suresinin ardından Mehmetçik için dua etti, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Namaz sonrası vatandaşlar, Türk bayrakları ile "Şehitlere saygı" yürüyüşüne katıldı. Ulu Cami'den başlayıp, Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren etkinlikte, şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Katılanlara çorba ikram edildi.

Etkinliğe Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyon Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler de katıldı.

Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Antalya, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:46 Kaynak: AA
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