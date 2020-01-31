Camilerde soba zehirlenmelerine karşı uyarı - Son Dakika

İslahiye ilçesinde cuma hutbesinde soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı.

İlçedeki tüm camilerde cama namazında verilen vaaz ve hutbelerde soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu.

İmamlar, "Yatarken sobanızı mutlaka söndürün, yanan sobaya yeni kömür ilave etmeyin, sobalı odada uyuyorsanız mutlaka kapınızı açık bırakın" şeklinde uyarıda bulundu.