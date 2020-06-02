Camilerde sosyal mesafeli namaz - Son Dakika

Camilerde sosyal mesafeli namaz

Camilerde sosyal mesafeli namaz İstanbul'daki camilerde cemaatle ibadetler korona virüs önlemleriyle birlikte devam ediyor İstanbul'da camilerde sosyal mesafeli ibadet devam ediyor.

Camilerde sosyal mesafeli namaz İstanbul'daki camilerde cemaatle ibadetler korona virüs önlemleriyle birlikte devam ediyor İSTANBUL - İstanbul'da camilerde sosyal mesafeli ibadet devam ediyor. Kendi seccadelerini alarak camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafeyi gözeterek namaz kılabiliyor. Dünyayı etkisi altına Korona virüs nedeniyle Türkiye'de 81 ile camilerde cemaatle ibadete ara verilmişti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Fatih Camisi'nde kıldırdığı cuma namazıyla cemaatle ibadet tekrar başladı. Vakit namazları Korona Virüs önlemlerine riayet edilerek camilerde kılınmaya devam ediyor. Eyüpsultan ve Fatih Camiierinde namaza gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek namazlarını cemaatle birlikte kılabiliyor. Kendi seccadeleri ile camiye gelen vatandaşları, maske taktığı da görülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Aycan'ın elenmesinin ardından Acun Ilıcalı, Survivor'daki yeni sistemi açıkladı

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu