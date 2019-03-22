Camilerde Vatandaşa 10 Bin Fidan Dağıtıldı
1 saat önce
Kırıkkale Belediyesi tarafından il merkezinde bulunan 20 camide vatandaşlara 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.
Kırıkkale
Belediyesi tarafından il merkezinde bulunan 20 camide vatandaşlara 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı.
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı dolayısıyla Kırıkkale Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 camide 10 bin adet fidan dağıtımı yapıldı. Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
'nın talimatıyla cuma namazı çıkışı il merkezinde 20 camide görevliler tarafından bez çantalara konulan 10 bin badem fidan dağıtıldı. Selim Özer Merkez
Camisi'nde fidan dağıtımına katılan Başkan Saygılı, Orman Haftası ve Ağaç Bayramı dolayısıyla vatandaşlara fidan dağıtımı yapıldığını belirterek, "Daha yeşil ve daha yaşanılabilir, Kırıkkalemiz için çalışmaların devam edecek" dedi.
Vatandaşlar ise Başkan Saygılı ve çalışma ekibine teşekkür etti. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:11 Kaynak: İHA
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