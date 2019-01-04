Son Dakika Haberleri: Camilerde Yemenlilere Yardım İçin Kermes

Camilerde Yemenlilere Yardım İçin Kermes

45 dakika önce

Amasya'da 14 caminin bahçesinde Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlara yardım için düzenlenen kermeste 40 bin lira para toplandı.

Camilerde Yemenlilere Yardım İçin Kermes, System.String[]
Amasya'da 14 caminin bahçesinde Yemen'de açlık, hastalık ve iç savaşla mücadele eden Müslümanlara yardım için düzenlenen kermeste 40 bin lira para toplandı.

Cami görevlileri, Kur'an kursu hocaları ve öğrencilerinin katkılarıyla düzenlenen kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

İstasyon Camisi'nde düzenlenen kermesi ziyaret eden İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu yapılan ürünlerden satın alarak kermese katkıda bulunan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Toplanan 40 bin TL'nin yardım görevlileri tarafından Yemen'e gönderilmek üzere Diyanet Vakfına teslim edildiği bildirildi. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

Yemen, Amasya, Güncel
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