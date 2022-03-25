Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu

25.03.2022 12:45
Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi, CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'e 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan verilen beraat kararını bozdu.

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi, CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'e 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan verilen beraat kararını bozdu.

İzmir'de 2020 yılı Mayıs ayında bazı camilerden yapılan korsan müzik yayınını sosyal medya hesabından paylaşan CHP İl eski Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınırken, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen Özdemir hakkında, 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan dava açılırken, 2020 yılının aralık ayında görülen karar duruşmasında 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi, Özdemir hakkında beraat kararı verdi. Mahkeme savcısı, hakimin kararını istinafa taşıdı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12'nci Ceza Dairesi eksik soruşturma ve inceleme olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Dosyanın yeniden değerlendirilmesi belirtilen kararda, kamu barışının bozulma ihtimalinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi, camilerdeki müdahaleyle ilgili diğer soruşturmaya bakılıp aralarındaki bağlantının araştırılması ve bağlantı varsa birleştirilerek yeniden karar verilmesi gerektiği belirtildi. Bozma kararıyla dosya yeniden İzmir 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu
YORUMLAR
500
Cami hoparlöründen müzik yayını paylaşan kişiye verilen beraat kararı bozuldu Cami hoparlöründen müzik yayını paylaşan kişiye verilen beraat kararı bozuldu İzmir Devlet Opera ve Balesi müzikseverleri 'popera' konseri ile buluşturdu İzmir Devlet Opera ve Balesi müzikseverleri 'popera' konseri ile buluşturdu

Cumhuriyet Halk Partisi, Ceza Dairesi, Müzik, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:41 KOSGEB'in 100 bin TL'lik faizsiz kredisi için son 6 gün
12:31 Brüksel dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan: Putin ve Zelenski 6 konunun dördünde anlaştı
12:28 Mahkum dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! Bölüme Fırat ve Barış'ın kaybolması damga vurdu
12:24 Yaşanan gerginliğe dayanamadı! Portekiz'in hocası sahanın içinde sigara yakmaya çalıştı
12:16 Camdaki Kız 36. bölümüyle dün akşam yayınlandı! Nalan ve Hayri'nin arasındaki yakınlaşma başladı
12:12 Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde konağa icra geldi! İşte yaşananlar
12:06 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Yıl ortasına geldiğimizde değerlendireceğiz
12:04 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölümüyle dün akşam ekranlara geldi! Son bölümde neler oldu?
11:59 İki gün önce Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitmişti! Ünlü anketçi, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı
11:58 Emekliye bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar ne? İşte kulislerde fısıldanan oranlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 12:53:52. #1.11#
SON DAKİKA: Camilerdeki korsan müzik yayınını paylaşan Özdemir'e beraat kararı bozuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement