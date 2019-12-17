Camilerdeki sabit oturaklar kaldırılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camilerdeki sabit oturaklar kaldırılacak - Son Dakika

Camilerdeki sabit oturaklar kaldırılacak

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınması konusuna ilişkin yayınlanan genelgede, cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için oluşturulan sabit oturakların bulunduğu müstakil mekanların kaldırılacağı bildirildi.

Camilerdeki sabit oturaklar kaldırılacak, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığınca, cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılınması konusuna ilişkin yayınlanan genelgede, cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için oluşturulan sabit oturakların bulunduğu müstakil mekanların kaldırılacağı bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş imzalı, il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelge kapsamında, dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacıyla camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı, hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunanların zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmalarının uygun olduğu konusunda vatandaşlar bilgilendirilecek.

Genelgede, bu konuda önceki talimat, genelge ve Din İşleri Yüksek Kurulunun kararı hatırlatılarak, bu kararların verilmesinin ardından geçen süre zarfında, tabure ve sandalyede namazlarını kılanlar için cami içinde cemaat ve saf düzeninin dışında ya da gerisinde belirli mekanlar oluşturulduğu, bu durumun cami adabına ve cemaat ruhuna uygun olmadığı belirtildi.

Söz konusu durumun, cami cemaati arasında birtakım huzursuzluklar ve tartışmaların yanı sıra cami içi estetiğe uygun olmayan görüntülerin de ortaya çıkmasına neden olduğu dile getirildi.

Özellikle cami içinde sabit oturaklardan müteşekkil müstakil mekanların oluşturulmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı ve ima ile namaz kılma şeklinin de tartışmalara sebep olduğuna işaret edildi.

Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni kararları

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca, tabure ve sandalye üzerinde ima ile namaz kılınması hususu tekrar değerlendirilerek, yeni kararlar alındı. Buna göre, namazı normal şekliyle ayakta kılmaya gücü yetmeyen kişiler, namazı oturarak, kendi durumlarına göre diz çökerek, bağdaş kurarak, ayaklarını yana veya kıbleye doğru uzatarak kılabilecek.

Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyenler, namaza ayakta başlayıp rükudan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapabilecek. Ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayanlar, namaza ayakta başlayıp secdeden sonra namazı oturarak tamamlayabilecek.

Ayakta durmaya ve rüku yapmaya gücü yettiği halde yere oturamayanlar, namaza ayakta başlayıp rükudan sonra secdeyi tabure ve benzeri bir şey üzerine oturarak ima ile eda edebilecek. Ayakta durmaya gücü yetmeyen ve yere de oturamayan kişiler ise tabure, sandalye ve benzeri bir şey üzerine oturarak rüku ve secdeleri ima ile yerine getirebilecek.

"Mazeretlerin vicdanen rahatlatması gerekiyor"

Namazını tabure, sandalye ve benzeri şeyler üzerinde kılanların ileri sürdüğü mazeretlerin, kendisini vicdanen rahatlatacak boyutta olması ve namazı asli şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedensel rahatsızlıkların, bu konuda meşru mazeret olarak görülmemesi gerekecek.

Dini açıdan zorunlu ve meşru bir sebep bulunmadıkça namaz kılmak amacıyla camilerde sıralar halinde sabit oturakların yapılmasının, cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığı, bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil, yere oturarak kılmalarının uygun olduğu konusunda da vatandaşlar bilgilendirilecek.

Namazların oturarak veya tabure üzerinde nasıl kılınacağı anlatılacak

Ayrıca namaz kılarken hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak tarzda rahatsızlığı olanlar, katlanabilir taburesini alıp safa dahil olarak namazlarını kılabilecek.

Cami görevlileri tarafından engelli, yaşlı ve mazeret sahibi olan vatandaşların namazlarını oturarak veya tabure üzerinde nasıl kılacakları vaaz, hutbe, yazılı ve görsel basın aracılığıyla anlatılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Camilerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma devri kapandı
Sınır meselesi yüzünden kavga ettiği komşusu engelli vatandaşı dövüp çukura attı İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Son Dakika Haberleri
17:26 Acı kırmızı biber tüketmek kalp krizi ve inme riskini azaltabilir - Son Dakika
17:26 Emine Erdoğan, Cenevre'de Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Müzesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
17:26 Kastamonu ve Çorum için sis uyarısı - Son Dakika
17:25 Iğdır aşk engel tanımadı - Son Dakika
17:25 Edirne kadın akademisyene 'darp' davasında karşılıklı suçlamalar - Son Dakika
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:28:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Camilerdeki sabit oturaklar kaldırılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]