Camilerdeki şaşırtan hırsızlık yöntemi kamerada - Son Dakika
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Camilerdeki şaşırtan hırsızlık yöntemi kamerada

6 saat önce

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde camilerdeki yardım kutusunda bulunan paraları koli bandı kullanarak çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Camilerdeki şaşırtan hırsızlık yöntemi kamerada, System.String[]

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde camilerdeki yardım kutusunda bulunan paraları koli bandı kullanarak çalan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Ürgüp'te Temenni Mahallesi'ndeki Karamanoğlu Camii'nde meydana gelen hırsızlık olayını araştıran Ürgüp polisi, ilçedeki şehir polis kameraları ile iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemelerde olayın faili olduğu belirlenen Ömer A.'nın (19) ilk önce İstiklal Caddesi üzerindeki Mustafaağa Camii'nde, ardından Temenni Mahallesi'ndeki Karamanoğlu Camii'nde hırsızlık yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, namaz kılma bahanesi ile camilere gelen Ömer A.'nın bağış kutularından koli bandı ile yaptığı düzenekle paraları çaldığı tespit edildi. Kameralara yansıyan görüntülerde de Ömer A.'nın hırsızlık yaptığı esnada gelen sesleri duyması üzere dikkat çekmemek için namaz kılıyormuş gibi yaptığı görüldü.


Ömer A.'nın Kayseri'de ikamet ettiğini belirleyen polis ekipleri, zanlıyı burada gözaltına alarak Ürgüp'e getirdi. Ömer A.'nın Kayseri'de de aynı yöntemle birçok kez hırsızlık yaptığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Ömer A. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Kayseri, Ürgüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:13 Kaynak: İHA
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