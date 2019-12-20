Camilerdeki tabureler kaldırılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camilerdeki tabureler kaldırılıyor - Son Dakika

Camilerdeki tabureler kaldırılıyor

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma uygulamasını kaldırması ile İslahiye merkez Dervişiye Cami başta olmak üzere ilçedeki tüm camilerde öğle namazı sonrası sandalye ve tabureler kaldırıldı.

Camilerdeki tabureler kaldırılıyor, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma uygulamasını kaldırması ile İslahiye merkez Dervişiye Cami başta olmak üzere ilçedeki tüm camilerde öğle namazı sonrası sandalye ve tabureler kaldırıldı.


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma uygulamasını kaldırması İslahiye'de memnuniyetle karşılandı. Uygulamayı yerinde bulan vatandaşlar, "Bizler Müslümanız camilerimizi tabure ve oturaklarla kiliseye çevrildi. Yerinde bir karar olmuş" diyerek memnuniyetini dile getirdi.


İslahiye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım yaptığı açıklama, 81 ilde olduğu gibi İslahiye'de de cami ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılmanın uygun olmayan görüntüler ortaya çıkardığını söyledi. Cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığını ifade eden Yıldırım, "Cami içinde sabit oturaklar ve müteşekkil müstakil mekanların oluşturulmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmıyordu. Yeni tebliğde bu görüntü ortadan kaldırıldı. Sağlık problemleri gerekçesiyle namazını ayakta kılamayanlar, gücü yetmeyenler ise yere oturarak, kılabilmektedir. Daha da kötü durumda olanlar ise ima ile namazlarını kılabilir" diye konuştu. - GAZİANTEP

Diyanet İşleri Başkanlığı, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu
Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir

Son Dakika Haberleri
22:03 Bostancı: "AK Parti büyücülük mü yaptı acaba, hokus pokusla mı götürüyor işi? Böyle bir şey yok" - Son Dakika
21:58 Doğu Türkistan için "Sessiz Çığlık" eylemi - Son Dakika
21:58 Sakarya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
21:58 "Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" başladı - Son Dakika
21:54 Tekirdağ'da Çin'in Doğu Türkistan'da insan hakları ihlallerine karşı yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:08:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Camilerdeki tabureler kaldırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]