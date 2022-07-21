Camilerden, 'abdest alma' bahanesiyle musluk çalan 2 şüpheli yakalandı

DENİZLİ'de, abdest alma bahanesiyle girdikleri 1'i tarihi, 2 caminin şadırvan ve tuvaletlerinden çaldıkları muslukları hurdacıya satmaya çalışan M.E. (34) ile C.Ö. (35), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı. Şüphelilerin, söktükleri muslukları poşette götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Honaz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi Camisi ve Saraylar Mahallesi'ndeki tarihi Dörtçeşme Camisi'nden musluk çalınmasıyla ilgili şüphelilerin belirlenmesi için Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. İki camide de güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen JASAT, muslukları söküp çalan şüphelilerin kimliklerini belirledi. Kayıtlarda camilere girenlerden birinin gözcülük yaptığı, diğerinin ise söktüğü muslukları koyduğu poşetle çıktığı anlar yer alıyor.