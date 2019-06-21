Camilerden çaldığı paraları internet kafede harcarken yakalandı
1 saat önce
KONYA'da 6 camiden hırsızlık yapan Suriye uyruklu Vial H. (17), çaldığı paralarla internet kafede oyun oynarken yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:22 Kaynak: DHA
KONYA'da 6 camiden hırsızlık yapan Suriye
uyruklu Vial H. (17), çaldığı paralarla internet kafede oyun oynarken yakalandı. Vial H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, 1,5 ay içerisinde merkez Meram
ve Selçuklu
ilçelerinde camilerde gerçekleşen bağış kutusu, musluk, ayakkabı gibi hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis
, hırsızlık olaylarının meydana geldiği camilerde ve çevrelerde yaptığı güvenlik kamera çalışmalarında şüphelinin bisikletle olay yerlerine geldiğini tespit etti. Kameralardan şüphelinin eşkalini de tespit eden polis, şüphelinin hırsızlık olaylarından poliste 4 suç kaydı bulunan Suriye uyruklu Vial H. olduğunu belirledi. Şüphelinin gidebileceği adresleri belirleyen polis, kent merkezinde bulunan bir internet kafede olduğu bilgisini aldı. İnternet kafeye giden polis, Vial H.'yi camilerden çaldığı madeni paralarla oyun oynarken yakaladı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen Vial H., ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Konya
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