Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı (1)
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Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA Beşiktaş ve Fatih'teki 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:29 Kaynak: DHA
Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA
Beşiktaş ve Fatih'teki 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler sergilendi.
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-Eserlerden detaylar
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