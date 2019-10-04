Son Dakika Haberleri: Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı (1)
Son Dakika Güncel Haber

Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı (1)

1 saat önce

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA BEŞİKTAŞ ve Fatih'teki 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı (1), System.String[]

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA BEŞİKTAŞ ve Fatih'teki 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler sergilendi.


DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



5,8'lik depreme ait en güzel görüntü! İki minik öğrenci, depremde engelli arkadaşına yardım etti
Hayatını kaybeden Tarık ünlüoğlu son yolculuğuna uğurlandı THY pilotlarından Bilge, kanser savaşını kazanarak göklere yeniden döndü Son Dakika: Irak'taki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 12:40:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]