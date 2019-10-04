Son Dakika Haberleri: Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı
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Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı

57 dakika önce

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHABeşiktaş ve Fatih'teki 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI, İSTANBUL DHA

Beşiktaş ve Fatih'teki 6 camiden farklı tarihlerde çalınan 6 levha, 1 tablo ve 2 şamdanı müzayedelerde satmak isteyen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler sergilendi.

Camilerden çalınan eserleri satmak isteyen 7 kişi yakalandı

Beşiktaş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:41 Kaynak: DHA
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