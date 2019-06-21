Son Dakika Haberleri: Camilerden çocuk sesleri yankılanıyor - KIRKLARELİ
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Camilerden çocuk sesleri yankılanıyor - KIRKLARELİ

43 dakika önce

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları, Kırklareli'nde büyük ilgi gördü.

Diyanet İşleri Başkanlığınca bu yıl "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla düzenlenen yaz Kur'an kursları, Kırklareli'nde büyük ilgi gördü.
Osmanlı'nın Trakya'daki İlk Mirası olan Hızırbey Camisinde düzenlenen törenle kurslar başlarken, binlerce çocuk yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim öğrenecek.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, eğitim her yaşta önemli olduğunu söyledi.
İnsanın ruh dünyasınında zengin olması gerektiğini ifade eden Bilgin, "Çocuklarımızın özellikle 4-6 yaştan başlamak üzere dini öğrenmeleri, hakkı, adaleti öğrenmeleri insanın değerleri hırs etmesi ve yaşamında en üst noktada bunu ruh dünyasına yerleştirmesi aslında bugün dünyada yaşanan bütün zülüm ve zalimlikleri de ortadan kaldıran en önemli merhaledir" dedi.
"Hayırlı evlat, hayırlı eserler, hayırlı işler, insanlara sağladığınız faydalardır" diyen Vali Bilgin, şöyle devam etti:
"Ana tema insanlara faydalı olmak, insanlara faydalı olan aslında insanların en hayırlısıdır. Gençlerimizi, kardeşlerimizi, çocuklarımızı her yönüyle hem Kur'an-ı Kerim, alfabe eğitimi, bunun da ilerisinde ahlak eğitimi dini değerler eğitimi konusunda en üst seviyede eğitip topluma hazırlamamız gerekiyor."
Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise kurslar hakkında bilgiler vererek, bu yıl 7 bin öğrencinin eğitimlere katıldığını ifade etti.
Camilerden çocuk sesleri yankılanıyor - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:15 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Kırklareli, Güncel
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