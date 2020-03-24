Camilerden dualar edilip salavat getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camilerden dualar edilip salavat getirildi - Son Dakika

Camilerden dualar edilip salavat getirildi

6 saat önce

Semih ÇALIŞKAN-İbrahim MAŞE-İhsan DÖRTKARDEŞ-Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK-Özden ATİK-Elif YAVUZ-İbrahim YILDIZ-ÇAĞRI ÇALIŞKAN-Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL,-İSTANBUL'da koronavirüs nedeniyle camilerden dualar edilip salavat getirildi.

Camilerden dualar edilip salavat getirildi, System.String[]

Semih ÇALIŞKAN-İbrahim MAŞE-İhsan DÖRTKARDEŞ-Ramazan EĞRİ-Murat SOLAK-Özden ATİK-Elif YAVUZ-İbrahim YILDIZ-ÇAĞRI ÇALIŞKAN-Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL,-İSTANBUL'da koronavirüs nedeniyle camilerden dualar edilip salavat getirildi.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından cami görevlilerine gönderilen yazıda, yatsı ezanından sonra, "Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütfeyle Allah'ım. Gazabından rızana, azabından affına sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım! Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi, iki cihanda aziz eyle Allah'ım!

Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış; çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım! İlahi ya Rabbi! Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasib eyle Allah'ım!

Ya Rabbi! Devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım!" duası edileceği belirtilerek, "Tekbir ve salat-ü ümmiye makam üzere üç defa okunacaktır." ifadelerine yer verildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 09:42 Kaynak: DHA

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