Camilerden hırsızlık yapan firari, ayakkabılarından yakalandı - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde girdiği 3 camiden hırsızlık yapan şüpheli Ö.E. (26), güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ö.E., ilçede gezerken ayakkabılarından tanınıp, yakalandı.

Malkara'nın Cumhuriyet, Gazi Süleyman Paşa ve Hacı Salih camilerinde sabah namazına imam ve cemaat, caminin soyulduğunu fark edince polise başvurdu. Camilerde inceleme yapan polis ekipleri, 3 ayrı camiden 50 TL bozuk para ile sadaka kutusu, bilgisayar, monitör ve projeksiyon cihazı çalındığını belirleyerek soruşturma başlattı. Camideki eşyalardan ve kapılardan parmak izi örneği alan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini de detaylı şekilde inceleyip, şüphelinin cami kapı ve camlarını kırarak içeri girdiğini tespit etti.

Ö.E.'nin ayakkabısından yola çıkan polis, şüpheli ilçe merkezinde gezerken yakaladı. Şüphelinin Ö.E.'nin yapılan incelemesinde Tekirdağ Açık Cezaevi'nden 6 ay önce izne çıktığını ve firar ettiği, aranmasının bulunduğu, ayrıca, 'hırsızlık, 'belgede sahtecilik', 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından yakalama emrinin bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.E., tutuklandı.