Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi - Son Dakika

Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi

24 dakika önce

Isparta'da yatsı ezanı sonrasında camilerden korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua sesleri yükseldi.

Camilerden korona virüs salgınının son bulması için dua sesleri yükseldi, System.String[]

Isparta'da yatsı ezanı sonrasında camilerden korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi için dua sesleri yükseldi. Duada vatandaşlara evde kalınması çağrısında da bulunuldu.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için pazartesiden itibaren yatsı ezanından sonra camilerden dua edileceğini açıkladı. Uygulamanın ilk gününde Isparta'daki camilerden yatsı ezanı sonrasında dua edildi. Cami hoparlörlerinden edilen duada, "Değerli müminler tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Allah'ım devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten koru, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtar. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı ol. Amin" denildi. - ISPARTA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:48 Kaynak: İHA

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