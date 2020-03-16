Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı - Son Dakika

Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı

6 saat önce

İstanbul'da akşam ezanı sonrası camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı.

Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı, System.String[]

İstanbul'da akşam ezanı sonrası camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı. Anonsta, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatçe vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" denildi.


Diyanet İşleri Başkanlığındaki basın toplantısında Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı kararı açıklandı. Bu kararlar neticesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi.


Akşam namazı ezanından sonra da camilerden korona virüsü için alınan önlem kapsamında bilgi amaçlı anons yapıldı. Anonsta, "Saygıdeğer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatçe vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" denildi. - İSTANBUL

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı Giresunspor'da rakibine tekme atan futbolcu, kadro dışı bırakıldı         
21:06
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı         
17:59
Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek Türkiye'ye gelmek için çağrıda bulunan 300 Türk vatandaşı yarın Fransa'dan hareket edecek         
15:01
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı         
14:42
Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu Koronavirüs anketi yüzde 45'lik kesimin salgına karşı önlem almadığını ortaya koydu         
14:39
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak         
14:35
Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi Premier Lig'de şubat ayının futbolcusu Bruno Fernandes seçildi         
14:34
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak         
13:12
İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor İBB, meydanlarda koronavirüse karşı bilgilendirme etkinliği düzenliyor         
11:36
Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı Amerikalı şarkıcı Courtney Stodden koronavirüse karşı takipçilerini yarı çıplak verdiği pozla uyardı         
10:11
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 02:12:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]