- Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa - Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı - Son Dakika

- Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı

6 saat önce

- Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı İstanbul'da akşam ezanı sonrası camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı.

- Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da akşam ezanı sonrası camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı. Anonsta, "Saygı değer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatçe vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki basın toplantısında, Din İşleri Yüksek Kurulunun yeni tip korona virüs (Kovid-19) nedeniyle cuma ve vakit namazlarıyla ilgili aldığı kararı açıklandı. Bu kararlar neticesinde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip korona virüs önlemlerine ilişkin açıklama yaptı. Erbaş, "Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir" dedi.

Akşam namazı ezanından sonra da camilerden korona virüsü için alınan önlem kapsamında bilgi amaçlı anons yapıldı. Anonsta, "Saygı değer halkımızın dikkatine, salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatçe vakit namazları ve Cuma namazları kılınmayacaktır. Lütfen namazlarınızı evinizde kılınız" denildi.

- Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Benzinin litre fiyatına 7 kuruş zam geldi
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Koronavirüs, Dünya Sağlık Örgütü'ne sıçradı Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu Hızlı ve Öfkeli serisinde rol alan İdris Elba, koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan duyurdu         
22:15
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İran halkı, pencerelerden hep birlikte milli marşı söyledi         
16:17
Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi Ece Erken'i istifa ettiği Söylemezsem Olmaz'a Seda Akgül ve Seren Serengil getirildi         
10:40
Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti Abdullah Ustaosmanoğlu, 79 yaşında hayata veda etti         
10:30
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin Koronavirüsün yayılmasının ardından vatandaşların bir talebi var: Sokağa çıkma yasağı gelsin         
07:42
ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti ABD Merkez Bankası, politika faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığına çekti         
04:16
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı         
00:41
Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi Türkiye'de, toplam 18 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi         
23:59
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 03:42:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Camilerden korona virüsü için önlem anonsu yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]