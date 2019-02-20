Camilerden Kurşun Levha Çalan Şüpheli Yakalandı

NEVŞEHİR'de, cami kubbelerinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 104 kurşun levhayı çalan M.S.(33) polis tarafından yakalandı.

NEVŞEHİR'de, cami kubbelerinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 104 kurşun levhayı çalan M.S.(33) polis tarafından yakalandı.



Hacırüştü Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı Külliye içinde devam eden cami inşaatında meydana gelen olayda, 3 ayrı caminin kubbesinde montajı tamamlanmış yaklaşık 50 bin TL değerinde 104 kurşun levha çalındı. Camide çalışan işçilerin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kurşun levhaları çaldığı belirlenen M.S. gözaltına alındı. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Nevşehir

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