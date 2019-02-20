Son Dakika Haberleri: Camilerden Kurşun Levha Çalan Şüpheli Yakalandı

Camilerden Kurşun Levha Çalan Şüpheli Yakalandı

14 dakika önce

NEVŞEHİR'de, cami kubbelerinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 104 kurşun levhayı çalan M.S.(33) polis tarafından yakalandı.

Camilerden Kurşun Levha Çalan Şüpheli Yakalandı, System.String[]
NEVŞEHİR'de, cami kubbelerinde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan 104 kurşun levhayı çalan M.S.(33) polis tarafından yakalandı.

Hacırüştü Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı Külliye içinde devam eden cami inşaatında meydana gelen olayda, 3 ayrı caminin kubbesinde montajı tamamlanmış yaklaşık 50 bin TL değerinde 104 kurşun levha çalındı. Camide çalışan işçilerin ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kurşun levhaları çaldığı belirlenen M.S. gözaltına alındı. Şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Nevşehir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:37 Kaynak: DHA

Polis, Nevşehir, Güncel
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