Son Dakika Haberleri: Camilerden madeni para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - BURSA
Son Dakika Güncel Camilerden madeni para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - BURSA - Son Dakika

Camilerden madeni para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - BURSA

6 saat önce

Bursa'daki bazı camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Bursa'daki bazı camilerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Z.T'yi (18), merkez Osmangazi ilçesindeki Dikkaldırım Camisi'nden 170 liralık madeni para çalarken suçüstü yakaladı.

Ekiplerin yaptığı araştırmada, Z.T'nin daha B.S. (19) ile Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde Yeşilşehir Merkez Camisi'nin kapısına zarar vererek içeri girdiği, İsmetiye Mahallesi'ndeki İsmetiye Camisi'nden de 150 liralık madeni para çaldığı belirlendi. Bunun üzerine B.S. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Camilerden madeni para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - BURSA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiye dadanan hırsızlar, dua ettikten sonra yardım kutusundaki paraları çaldı
Apartman toplantısında kapıcı-yönetici kavgasında polis memuru baltayla yaralandı Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor ABD Büyükelçiliği'nden İslami değerlerle dalga geçen konsolosluk çalışanlarıyla ilgili açıklama: Üzüntü duyduk

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 02:47:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camilerden madeni para çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı - BURSA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]