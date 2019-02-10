Camilerden Musluk Çalan 2 Kişi Yakalandı
32 dakika önce
AYDIN'ın Söke ilçesinde camilerden çeşmelerin musluklarını çaldıkları belirlenen Sinan Ö. (20) ve Halil B. (22) polis tarafından yakalandı.
AYDIN'ın Söke
ilçesinde camilerden çeşmelerin musluklarını çaldıkları belirlenen Sinan Ö. (20) ve Halil B. (22) polis tarafından yakalandı.
Söke ilçe merkezinde son günlerde çok sayıda caminin şadırvanından musluklarının çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hırsızlığın meydana geldiği camilerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin Sinan Ö. ve Halil B. olduğunu tespit etti. Polis
, dün 2 şüpheliyi evlerinde yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:26 Kaynak: DHA
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