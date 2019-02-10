Son Dakika Haberleri: Camilerden Musluk Çalan 2 Kişi Yakalandı

Camilerden Musluk Çalan 2 Kişi Yakalandı

32 dakika önce

AYDIN'ın Söke ilçesinde camilerden çeşmelerin musluklarını çaldıkları belirlenen Sinan Ö. (20) ve Halil B. (22) polis tarafından yakalandı.

Camilerden Musluk Çalan 2 Kişi Yakalandı, System.String[]
AYDIN'ın Söke ilçesinde camilerden çeşmelerin musluklarını çaldıkları belirlenen Sinan Ö. (20) ve Halil B. (22) polis tarafından yakalandı.

Söke ilçe merkezinde son günlerde çok sayıda caminin şadırvanından musluklarının çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hırsızlığın meydana geldiği camilerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelilerin Sinan Ö. ve Halil B. olduğunu tespit etti. Polis, dün 2 şüpheliyi evlerinde yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 10:26 Kaynak: DHA

Aydın, Polis, Söke, Güncel
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