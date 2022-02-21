Üye Girişi
CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI - Son Dakika

CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI

21.02.2022 14:08

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, 6 caminin abdesthanesinde bulunan muslukları çalan M.İ. (35) ile sevgilisi G.C.K. (35), polis ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ'nin Talas ilçesinde, 6 caminin abdesthanesinde bulunan muslukları çalan M.İ. (35) ile sevgilisi G.C.K. (35), polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Talas ilçesinde geçen hafta 6 caminin abdesthanesine giren hırsızlar, muslukları çaldı. Cami görevlilerinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.İ. ile sevgilisi G.C.K.'nin, gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler çaldıkları muslukları Kocasinan ilçesi Keykubat Mahallesindeki bir hurdacıya satmak isterken yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI
CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI
CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI

YORUMLAR
500
CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı Camilerden musluk çalan 2 sevgili yakalandı Cami musluklarını çaldılar Cami musluklarını çaldılar

Polis, Talas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:04 Üst üste yatıyorlar, aç ve susuz kaldılar: Rusya sınırda askerlerini unuttu mu?
14:00 Kalp Yarası final bölümünde neler olacak? Ayşe ve Ferit mutlu olacaklar mı?
13:58 Ukrayna topraklarından havan topu saldırısı: Rusya tarafında sınır devriye karakolu yerle bir oldu!
13:56 Arda Turan, Fatih Terim'le güldüğü fotoğrafı paylaştı! Taraftar esti gürledi
13:48 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bu akşam neler olacak? Diyojen karargahı almak için neler yapacak?
13:41 "Gülabi Abi işe dön!" Migros CEO'su gözyaşlarıyla sembol olan işçiye seslendi
13:26 Sülfürik asit taşıyan kamyon kaza yaptı! Milletvekili uyardı: Büyük bir çevre felaketi olma riski var
13:21 Bu hafta hangi illerde vaka yoğunluğu arttı? İşte o 10 ilimiz
13:14 Ünlü şarkıcı Hadise'yi taciz eden erkek para cezasına çarptırıldı
13:14 Trabzon'da trafik ışıkları bile şampiyonluğa hazırlanıyor: O sene, bu sene!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 14:15:19. #1.12#
SON DAKİKA: CAMİLERDEN MUSLUK ÇALAN 2 SEVGİLİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement