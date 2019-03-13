Son Dakika Haberleri: Camilerden "Musluk Hırsızlığı"Na Tutuklama

Camilerden "Musluk Hırsızlığı"Na Tutuklama

1 saat önce

Düzce'de camilerin abdesthane bölümünden 69 musluk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Camilerden
Düzce'de camilerin abdesthane bölümünden 69 musluk çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kentte yaklaşık bir aydır camilerin şadırvanlarından muslukların çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, camilerin güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, hırsızlık olayına karışan kişilerin S.S.C, K.E, B.G. ve A.A. olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "nitelikli hırsızlık" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:13 Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel
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