Camilerden "namazınızı evde kılın" anonsu
6 saat önce
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından "namazınızı evde kılın" anonsu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:53 Kaynak: İHA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaza bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından camilerde akşam ezanının ardından "namazınızı evde kılın" anonsu yapıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın cami ve mescitlerde cemaatle namaz kılınmasına bir süre ara verileceğini açıklamasının ardından İstanbul'da camilerde anons yapıldı. Anonsta akşam ezanının ardından Pendik'teki camilerde cemaatle namaza bir süre ara verildiği belirtilerek, vatandaşlardan namazlarını evde kılmaları istendi. - İSTANBUL
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