Camilerden sabit taburelerin kaldırılması Denizli'de memnuniyetle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Camilerden sabit taburelerin kaldırılması Denizli'de memnuniyetle karşılandı - Son Dakika

Camilerden sabit taburelerin kaldırılması Denizli'de memnuniyetle karşılandı

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma uygulamasını kaldırması Denizli'de cemaat tarafından memnuniyetle karşılandı.

Camilerden sabit taburelerin kaldırılması Denizli'de memnuniyetle karşılandı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, camilerde ve mescitlerde tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma uygulamasını kaldırması Denizli'de cemaat tarafından memnuniyetle karşılandı.


Denizli Valiliği ve İl Müftülüğü'ne yollanan yazılı metinle 81 ilde olduğu gibi Denizli'deki cami ve mescitlerde de, tabure ve sandalye üzerinde namaz kılma eyleminin uygun olmayan görüntüleri ortaya çıkardığı, cami adabını ve cemaat ruhunu bozduğu, cemaat içinde huzursuzluk ortaya çıktığı gerekçesiyle uygulamanın kaldırıldığı beyan edildi. Cami içinde sabit oturaklar ve müteşekkil müstakil mekanların oluşturulmasının cami doku ve kültürüyle bağdaşmadığının da belirtildiği tebliğde, sağlık problemleri gerekçesiyle normal şekilde namaz kılamayan bireyler için de açıklama yapıldı. Açıklamada, "Namazı normal şekli ile ayakta kılmaya gücü yetmeyen kimse için asıl olan namazı oturarak kılmaktır. Böyle kişilerin namazını kendi durumlarına göre diz çökerek veya bağdaş kurarak yahut ayaklarını yana ya da kıbleye doğru uzatarak kılmaları uygun görülmüştür. Ayakta durabilen ve yere oturabildiği halde secde edemeyen kimselerin namaza ayakta başlamaları, rüküdan sonra yere oturarak secdeleri ima ile yapmaları, ayakta durabildiği halde oturduktan sonra ayağa kalkamayan kişilerin namaza ayakta başlamaları, secdeden sonra namazı oturarak tamamlamaları, namazı asli şekline uygun olarak kılmaya engel olmayacak hafif bedeni rahatsızlıkların bu konuda meşru mazeret olarak görülmez" ifadelerine yer verildi.


"Sadece katlanabilir tabure kullanılabilecek"


Açıklamada, cami görevlileri tarafından engelli, yaşlı ve mazeret sahibi olan vatandaşlara ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure tahsis edileceği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:


"Bu sebeple hastalık ve özürlülük gibi herhangi bir rahatsızlığı bulunan kimselerin, zorunlu olmadıkça namazlarını sandalyede değil yere oturarak kılmaları uygun görülmüştür. Cami ve mescitlerde ima ile namaz kılanlar için hazırlanan sabit oturaklar kaldırılacaktır. Camilerde ihtiyaç olması halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabilecektir. Hiçbir şekilde oturması mümkün olmayacak tarzda mazereti olanlar katlanabilir taburesini alıp safların arasına girerek namazlarını kılacaklardır. Cami görevlileri tarafından engelli, yaşlı ve mazeret sahibi olan vatandaşlarımızın namazlarını oturarak veya tabure üzerinde nasıl kılacakları hususu titizlikle anlatılacaktır."


"Biz bunu hiç tasvip etmiyoruz zaten"


Pamukkale ilçesi Topraklık Cami cemaatinden 40 yaşındaki Durmuş Olgaç isimli vatandaş, kararın çok yerinde olduğunu söyleyerek, "Camilerimizde genelde, çoğu camimizde de bu mevcut yani, kaldırılması çok doğru ve yerinde bir karar. Ama bizim bilmiyorum yani vatandaşlarımızda normal yürümesinde hiçbir sorunu olmayan bir türlü yani genelde hep taburede namaz kılıyorlar. Biz bunu hiç tasvip etmiyoruz zaten Peygamber efendimiz mutlaka ayağınızı oturarak düz bir şekilde kılınmasını söylüyor. Çok yerinde bir karar yani" dedi. - DENİZLİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 03:29 Kaynak: İHA
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