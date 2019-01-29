Son Dakika Haberleri: Camilerden Sadaka Kutularını Çaldığı İleri Sürülen Şüpheli Yakalandı

Camilerden Sadaka Kutularını Çaldığı İleri Sürülen Şüpheli Yakalandı

1 saat önce

Karaman'da 5 camiden sadaka kutularını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Camilerden Sadaka Kutularını Çaldığı İleri Sürülen Şüpheli Yakalandı, System.String[]
Karaman'da 5 camiden sadaka kutularını çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, son 10 gün içinde kent merkezindeki 5 camiden sadaka kutularının çalınması üzerine polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlık olaylarının yaşandığı camilerin içindeki ve çevresindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyen polis ekipleri, hırsızlık olaylarını Ali Y'nin (25) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüpheli Ali Y'yi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ali Y, kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarının "Pişman mısınız?" şeklindeki sorusuna,"pişmanım" cevabını verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:59 Kaynak: AA

Polis, Karaman, Güncel
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