Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı - Son Dakika
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Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

6 saat önce

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldıADANA'nın Kozan ilçesinde, il genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak konusunda cami hoparlörlerinden halka uyarı yapıldı.

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde, il genelinde gece yarısı etkisini göstermesi beklenen kuvvetli sağanak konusunda cami hoparlörlerinden halka uyarı yapıldı.

İl genelinde hafta başında etkili olan sağanak nedeniyle merkez 4 ilçe ile çevre ilçelerde su baskınları ve sel felaketi meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün de il genelinde gece yarısı başlaması beklenen sağanak nedeniyle metrekareye 50- 100 kilogram yağıy düşeceğinin tahmin edildiğini duyurdu. Sel felaketinin yaralarının daha yeni sarıldığı Adana'da yapılan bu duyurunun ardından belediyeler, olası afete karşı hazır beklediklarını tamamladı.

Kozan'da ise cami hoparlörlerinden halkın su baskınları, yıldırım düşmeleri ve sel felaketlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Cami hoparlörlerinden yapılan uyarıda "Kozan kaymakamlığından duyurulur; meteorolojiden alınan bilgiye göre Adana ve ilçemizde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren yarın gece geç saatlere kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması önemle rica olunur" denildi.

Camilerden 'sağanak' uyarısı yapıldı

Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 10:00 Kaynak: DHA
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