Camilerden Siren ve İkaz Uygulaması

Afet ve Acil Durum Kocaeli İl Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında geliştirilen "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi kapsamında kentteki camilerde yapılan test çalışmasının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

AFAD Kocaeli İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müftülüğü ile birlikte geliştirilen "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi kapsamında Türkiye'de bir ilk olan sistemin test çalışmasında, 2 gün boyunca sirenler çalınmadan önce anons yapılarak gerekli uyarılarda ve siren sesleriyle ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.



Cami olmayan ancak ezan sesi için merkezi ezan sistemi monte edilen kırsal bölgelerde de sistemin çalışır olduğu tespit edildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, testlerle ilgili kaymakamlıklarından alınan ilk bilgiler neticesinde merkezi ezan okunan her noktada sirenlerin çalışır olduğunu belirtti.



Cihazı arızalı ya da başka nedenlerle ezan sistemi çalışmayan camiler hariç tüm camilerde sirenlerin çalıştığını aktaran Tekoğul, Türkiye'de bir ilk olan sistemle ilgili yapılan testin, yüzde 95'in üstünde bir ulaşılırlıkla başarılı olduğunu vurguladı.



Test çalışmasını yerinde gözlemlemek üzere kente gelen AFAD Başkan Yardımcısı İsmal Palakoğlu ve Sivil Savunma Dairesi Başkanı Sadi Ergin, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret ederek, sistemin kurulmasında gösterdikleri sahiplenme ve AFAD İl Müdürlüğüne verdikleri destek için teşekkür etti.



"Sistem yaygınlaştırılacak"



AFAD Başkan Yardımcısı Palakoğlu, Vali Aksoy'a afet çantası ve yangın söndürme seti hediye ederek, Türkiye'de ilk defa uygulanan siren sisteminin, merkezi ezan sistemine entegrasyonu konusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapılan protokol kapsamında diğer yerlerde de yaygınlaştırılacağını bildirdi.



Aksoy da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kocaeli olarak gayet ekonomik bir çözümün öncüsü oldukları için mutlu olduklarını kaydetti.



Zaten var olan bir hazır sistemin, acil durum uyarıları için kullanılabilmesinin ve bin 200 camiden Kocaeli'nin her köşesine anons yapma imkanına kavuşulmasının önemli bir avantaj olduğuna işaret eden Aksoy, ilçelerden gelecek geri dönüşlerle sistemin teknik olarak geliştirileceğini belirtti.



Palakoğlu ve Ergin daha sonra sistemin işlevsel kılınmasında her türlü kolaylığı sağlayan Kocaeli Müftülüğünü de ziyaret ederek teşekkürlerini iletti.

