Camilerden Siren ve İkaz Uygulaması Test Edildi

Kocaeli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında geliştirilen "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi, kentteki camilerden test edildi.

Kocaeli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Müftülüğü arasında geliştirilen "İkaz ve Alarm Sistemlerinin Merkezi Ezan Sistemine Entegre Edilmesi" projesi, kentteki camilerden test edildi.



Kocaeli AFAD Müdürlüğü ile Kocaeli Müftülüğü arasında imzalanan protokol kapsamında geliştirilen projeyle siren sisteminin merkezi ezan sistemi üzerinden yayın yapılması, önce kentteki camilerden yapılan anonslarla vatandaşlara duyuruldu, ardından hoparlörlerden sirenler çalındı.



Başarıyla gerçekleştirilen test çalışmalarının yarın 11.00'de devam edeceği belirtildi.



Bu arada ikaz ve alarm işaretleri ile ilgili detay bilgilere AFAD Başkanlığının "https://www.afad.gov.tr/tr/3518/Ikaz-Alarm-Isaretleri" adresinden ulaşabileceği kaydedildi.



Türkiye'de ilk defa Kocaeli'de uygulanacak ve kentin tümüne hizmet vermek üzere tasarlanan proje kapsamında üretilen yazılımın 10 bölge aktarıcısına monte edilmesiyle camilerden ikaz ve anons yapabilme imkanı sağlanacak.



"Çok güzel bir uygulama"



Tarihi Fevziye Camisi'nin yanında esnaflık yapan Mahmut Caymazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamayı çok olumlu bulduğunu söyledi.



Tüm camilere bu sistemin entegre edilmesinin çok güzel olduğunu düşündüğünü aktaran Caymazoğlu, "Cami hoparlörleri halka ulaşım açısından en kolay araçlardan birisi. Mesela uzak beldelere uyarı sistemlerinin ulaştırılması mümkün olmayabilir. Ancak bu vesileyle hızlı bir şekilde uzak beldelere de uyarılar gönderilebilir. İyi bir uygulama." diye konuştu.

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