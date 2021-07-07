Camilerden ve konutlardan telefon çalan zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde camilerden ve konutlardan cep telefonu çalan ve vatandaşlar tarafından camii de hırsızlık yaptığı esnada yakalanan yabancı uyruklu zanlı adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir şahıs iddiaya göre ilçeye bağlı Mimarsinan Parkı içerisinde bulunan Çandır camii içerisinde cep telefonu hırsızlığı yaptığı sırada vatandaşlar tarafından yakalandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı. Daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tabipliğe götürülen şahıs buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - KAYSERİ