Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons - Son Dakika
Son Dakika Genel Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons - Son Dakika

Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons

6 saat önce

Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons Kilis'te, cami hoparlöründen Türk ve Suriyelilere anons edilerek, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağı geldiği uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası kesileceği anons edildi.

Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons

KİLİS - Kilis'te, cami hoparlöründen Türk ve Suriyelilere anons edilerek, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkma yasağı geldiği uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası kesileceği anons edildi.

Nüfusundan fazla Suriyeli'nin bulunduğu Kilis'te, 65 yaş ve üzerindeki kişilerin sokağa çıkması nedeniyle Kilis Valiliği tarafından kentteki tüm camilerden Türkçe ve Arapça anons ettirerek, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanlar için sokağa çıkma yasağı getirildiği bildirildi. Türkçe Arapça yapılan anonsta, " İhtiyaç durumunda ALO 155-156 numaraları arandığında kendilerine yardımcı olacaktır. Yasağı ihlal durumunda 3150 TL para cezası,TCK 195'e göre suç duyurusunda bulunulacaktır" denildi.

Türkçe ve Arapça yapılan anonsları desteklediklerini ifade eden Kilisli vatandaşlar, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmamasını desteklediklerini belirttiler.

Camilerden yaşlılar için Türkçe ve Arapça anons

Kilis, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:10 Kaynak: İHA

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