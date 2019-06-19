Son Dakika Haberleri: Camilere büyük özen gösteriliyor
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Camilere büyük özen gösteriliyor

51 dakika önce

Düzce Belediyesi ortak kullanım alanlarının temizlik ve düzenine özen gösteriyor.

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Düzce Belediyesi ortak kullanım alanlarının temizlik ve düzenine özen gösteriyor. Camilerde ihtiyaç olan çevre düzenlemelerine ağırlık veriyor.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler şehir merkezinde ortak kullanım alanlarına öncelik vererek çalışmalarına devam ediyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün seçim sürecinde 56 mahalle ile imzaladığı 'Mahalle Sözleşmeleri'nde geçen cami ve parkların bakım ve onarımı maddeleri kapsamında Sarayyeri Camiinde çalışma başlatıldı. Sarayyeri Camii avlusunda talep edilen parke taş örme çalışmasını yapan ekipler cami cemaatinin ulaşımını kolaylaştırmak için harekete geçti. Camiye ulaşan yürüme yolları üzerinde parke taşları ören ekipler ortak kullanım alanlarında iyileştirme çalışmalarının taleplere öncelik verilerek devam edileceğini belirtti. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:58 Kaynak: İHA
Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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