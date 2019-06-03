Camilere gül suyu sıkıldı
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı nedeniyle camilere gül suyu sıkıldı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:55 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı
nedeniyle camilere gül suyu sıkıldı.
Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekiplerce sabahın erken saatlerinden itibaren tulumbalar yardımıyla tüm camilerin iç mekanlarına gülsuyu sıkıldı. Yapılan çalışmayla birlikte camilerin iç mekanları nefis bir koku kazandı. Çalışmalarda yaklaşık 150 kg. gül suyu kullanıldı.
Gül suyu özelliği itibariyle çevreye bıraktığı mükemmel koku, etkisini uzun süre hissettirebiliyor. - NEVŞEHİR
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