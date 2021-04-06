Camilere Ramazan bakımı - Son Dakika

Camilere Ramazan bakımı

06.04.2021 12:33
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Canik Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm camilerde detaylı bir temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Canik Belediyesi, yaklaşan Ramazan ayı öncesi ilçedeki tüm camilerde detaylı bir temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 13 Nisan'da başlayacak Ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki tüm camilerde bir program dahilinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yaparak camileri Ramazan ayına hazırlıyor. Periyodik bir şekilde camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması yapan ekipler Ramazan ayı öncesi bu çalışmalarını hızlandırdı. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri camilerin süpürülmesi, halıların yıkanması, tozların alınması, ayakkabılıkların ve merdivenlerin silinmesi gibi işleri detaylı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Camilerin iç temizliğinin yanı sıra cami bahçeleri de antibakteriyel sabunlu suyla yıkanarak cami cemaatinin kullanımına hazır hale getiriliyor.

İlçe halkının ibadetlerini huzurlu bir şekilde yapmaları için ilçe genelindeki tüm camilerde detaylı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldığını belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı yaklaşıyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini huzur içinde, sağlıklı ortamlarda yapmaları için ilçemiz genelinde sürdürdüğümüz temizlik ve dezenfekte çalışmalarını camilerimizde ve mescitlerimizde de bir program dahilinde gerçekleştiriyoruz. Her şeyin başı sağlık. Bu bilinçle tüm camilerimizin bahçeleri antibakteriyel sabunlu suyla yıkanıyor. Camilerimizin içlerinde de detaylı bir temizlik çalışması yapılarak hijyenik hale getiriliyor. Vatandaşlarımız ibadethanelerimizi gönül rahatlığı içinde kullanabilirler. Cami cemaatimizden ricamız mutlaka camilerimizde de sosyal mesafe kuralına uyalım. Cami içinde de maskelerimizi kullanmayı sürdürülelim. Ancak el birliği yaparak, birlikte kurallara uyarak salgınla mücadelede başarılı olabiliriz. Kurallara uyan tüm vatandaşlarıma teşekkür ederek sağlıklı günler diliyorum" dedi. - SAMSUN

Camilere Ramazan bakımı
Camilere Ramazan bakımı
Camilere Ramazan bakımı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Camilere Ramazan bakımı - Son Dakika


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