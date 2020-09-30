Camiler ve Din Görevlileri Haftası - Son Dakika

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki temasının "cami ve ilim" olarak belirlendiğini bildirdi.

Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeryüzündeki bütün camilerin, insanlar için inşa edilen ilk mabet olan Kabe'nin birer şubesi olduğunu söyledi.

Camilerin, barış, kardeşlik, sevgi ve saygı mekanları olduğunu belirten Demirtaş, şunları kaydettti:

"Bu sebepten dolayı dinimiz cami yapmayı, yapımında yardımcı olmayı teşvik etmiş bu konuda gayret gösterenlere büyük mükafatlar vaat etmiştir. Bu yıl 'cami ve ilim' temasıyla kutlanacak olan hafta boyunca pandemi tedbirleri kapsamında camilerin medeniyetimizdeki yeri ve önemi üzerinde durularak, cami ve ilim teması işlenecektir."