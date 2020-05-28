Camilerin ibadete açılması sebebiyle şükür kurbanı kesilecek - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon İlçe Müftülüğü tarafından cami ve mescitlerin cemaatle ibadete açılacak olması münasebetiyle şükür kurbanını kesilecek.



Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından, camilerde ibadet yapılmasına başlanması münasebetiyle il ve ilçe merkezlerinde uygun görülecek bir yerde hijyen ve sağlık şartları dikkate alınarak 29 Mayıs 2020 günü (yarın) cuma namazı öncesi saat 11.00'de dinen uygun nitelikte bir şükür kurbanının kestirilip etinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması belirtildi.



Bu sebeple İlçe Müftüsü Abdulhamid Pehlivan, camilerde ibadet yapılmasına başlanması münasebetiyle Kara Mustafa Paşa Camii bahçesinde hijyen ve sağlık şartları dikkate alınarak yarın Cuma namazı öncesi saat 11.00'de dinen uygun nitelikte bir şükür kurbanını kesileceğini ifade etti.



Müftü Pehlivan, "Bir kul olarak Allah'ın bize bahşettiği maddi ve manevi nimetler için sürekli şükür halindeyiz. Namaz ona bir şükür, oruç ona bir şükür, kurban kesmek ona bir şükürdür. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de Rabb'imiz bizden şükretmemizi istiyor ve şükredenleri mükafatlandıracağını bildiriyor. Biz de şükrümüzün bir ifadesi olarak onun rızasını kazanmak, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin de etinden istifade etmesi için kurban kesebilir, şükrümüzü yoksullarla paylaşabiliriz. İşte herhangi bir vesileyle Allah'a şükretmek için kesilen bu kurbana şükür kurbanı denir. Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Bizler de uzun zamandan beri cemaatle namaz kılamamaktan müteessir olduğumuzdan bu sevinci bütün Türkiye'de şükür kuranı ile taçlandırıyoruz" dedi. - AMASYA