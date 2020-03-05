Camilerin kubbe ve duvarları öğrencilerin eliyle şekilleniyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Camilerin kubbe ve duvarları öğrencilerin eliyle şekilleniyor - Son Dakika

Camilerin kubbe ve duvarları öğrencilerin eliyle şekilleniyor

6 saat önce

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından başlatılan projeyle öğrenciler, camilerin kubbe ve duvarlarını hat sanatıyla süsleyerek uygulamalı ders görüyor.

Camilerin kubbe ve duvarları öğrencilerin eliyle şekilleniyor, System.String[]

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) tarafından başlatılan projeyle öğrenciler, camilerin kubbe ve duvarlarını hat sanatıyla süsleyerek uygulamalı ders görüyor.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Orhan Altuğ, öğrencilerin hat sanatının her aşamasını uygulama mekanlarında deneyimleyerek öğrenmesini sağlamak amacıyla proje hazırladı.

Bu kapsamda Yazaroğlu Camisi'nin kubbe ve duvarlarını hat sanatıyla ücretsiz süslemeye başlayan öğrencilerin, camiye farklı bir görüntü katması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, hat sanatının Osmanlı'dan bugüne kadar gelen, Arap harfleri kullanılarak yazı ve çizgilerle icra edilen, çok meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, "Şu an Yazaroğlu Camisi'nin kubbesini ve duvarlarını hat sanatıyla işliyoruz. 400 metrelik bir yazı alanına tasarım yapıldı. Bu işi malzeme masrafı dışında hiçbir ücret talep etmeden, hayır mantığıyla ve özellikle SAÜ'nün şehirle bütünleşme ve şehre katkı misyonunu gözeterek yapmaya başladık." dedi.

"Hedefimiz öğrencilerin sanatla uğraşmasını sağlamak"

Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki birçok şehirde proje yürüttüklerini belirten Altuğ, şunları kaydetti:

"Hem ülkemiz hem de şehrimiz adına çok güzel çalışmalar yapıyoruz ama bizim için en önemli noktalardan birisi öğrencilerimize uygulamalı eğitim vermemiz. Onların hat sanatının her aşamasını, bire bir uygulama mekanlarında deneyimleyerek öğrenmesini sağlıyoruz. Öğrencilerimizin tecrübe kazanmaları, deneyimlerini artırmaları, malzeme ve materyal bilgisi edinmeleri ve tasarım konularında gelişimleri için önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizin sürekli gelişmesini ve sanatla uğraşmasını sağlamak."

Altuğ, öğrencilere sadece akademik ortamda hat sanatının tüm inceliklerini kazandırmalarının mümkün olmadığını vurgulayarak saha sayesinde mezuniyetleri sonrasında çalışabilecekleri ortamlar oluşturduklarını belirtti.

Avustralya'nın Sidney kentinde Diyanet İşleri Başkanlığınca yaptırılan camiyi de hat sanatıyla süsleyeceklerini, tasarım çalışmalarına başladıklarını bildiren Altuğ, "Sidney'e öğrencilerle birlikte gideceğiz. Eylül ayı gibi montaja başlayacağız. Camiyi klasik Osmanlı anlayışıyla orijinal altın varak tasarımla süsleyeceğiz. Şubat ayı başında Sidney'e gidip caminin ölçülerini aldık. Mart ayı sonunda tasarımları çıkarmaya ve sonrasında kesimleri yapmaya başlayacağız. Bu uygulamaların hepsini kendi üniversitemizde yapacağız." açıklamasında bulundu.

Projenin uygulama aşamasının SAÜ'de yapılacak olmasının önemine işaret eden Altuğ, kente önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Sakarya Üniversitesi, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:20 Kaynak: AA
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