Son Dakika Haberleri: Camilerin Kubbesindeki Kurşun Levhaları Çalan Hırsız Tutuklandı

Camilerin Kubbesindeki Kurşun Levhaları Çalan Hırsız Tutuklandı

1 saat önce

Nevşehir'de çeşitli tarihlerde 3 ayrı camiinin kubbesinde montajı tamamlanmış 104 adet kurşun levha çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Camilerin Kubbesindeki Kurşun Levhaları Çalan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
Nevşehir'de çeşitli tarihlerde 3 ayrı camiinin kubbesinde montajı tamamlanmış 104 adet kurşun levha çalan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hacı Rüştü Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı külliye içerisinde devam eden cami inşaatında meydana gelen 3 ayrı caminin kubbesinde montajı tamamlanmış 104 adet yaklaşık 50 bin lira değerinde kurşun levhaların çalınması ile ilgili yapılan çalışma sonrasında M.S. polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan M.S. emniyetteki ifadesinde camilerden çalmış olduğu kurşun levhaları tanımadığı şahıslara sattığını beyan etmesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen M.S. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:30 Kaynak: İHA

Nevşehir, Polis, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Motosikletli Sapık, Cezaevinden Çıktıktan 1 Hafta Sonra 10 Kadını Taciz Etti Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı

Şanlıurfa Cezaevinden Çıktı 10 Kadını Taciz Etti Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 11:54:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Camilerin Kubbesindeki Kurşun Levhaları Çalan Hırsız Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]