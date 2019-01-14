Son Dakika Haberleri: Camilerin Musluklarının Çaldığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı

Camilerin Musluklarının Çaldığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı

47 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesindeki iki caminin 21 musluğunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Camilerin Musluklarının Çaldığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesindeki iki caminin 21 musluğunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi'ndeki Cebeci ve Mustafakemalpaşa Mahallesi'ndeki Çınarlı camilerine namaz kılmak için gelen vatandaşlar, abdesthane bölümündeki muslukların olmadığını fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelinin M.D. (34) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde yakaladı.

İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:01 Kaynak: AA

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