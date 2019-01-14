Camilerin Musluklarının Çaldığı İddia Edilen Kişi Tutuklandı
47 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesindeki iki caminin 21 musluğunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Bursa
'nın İznik
ilçesindeki iki caminin 21 musluğunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Beyler Mahallesi
'ndeki Cebeci ve Mustafakemalpaşa
Mahallesi'ndeki Çınarlı camilerine namaz kılmak için gelen vatandaşlar, abdesthane bölümündeki muslukların olmadığını fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Şüphelinin M.D. (34) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde yakaladı.
İşlemlerinin arından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:01 Kaynak: AA
Öfkeli Baba, Evi Dağıttığı İçin Tartıştığı Oğlunu Yüzünden Bıçakladı
Amatör Balıkçı, Kıyıdan Oltayla 90 Santimetrelik Levrek Yakaladı
Usta Sanatçı Bedia Akartürk Hastaneye Kaldırıldı
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı